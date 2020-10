ROMA (ITALPRESS) – “Nelle due assemblee affrontate da candidato unico ho preso prima il 100% e ora e il 99,5% dei voti, ma i numeri non sono importanti quanto l’aggregazione. Questo è stato il mio obiettivo da quando ho preso la federazione in mano, perchè lo sport deve unire e non disaggregare, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Al riguardo il vicepresidente Claudio Ponzani ha fatto un grande lavoro, perchè quando sono arrivato in federazione la situazione era differente”. Luciano Serafica commenta così all’ITALPRESS la conferma alla guida della Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW) per il quadriennio 2021/2024. Il presidente uscente, in carica dal 2014, ha ricevuto totale fiducia dall’assemblea riunita all’Hotel NH Milano 2: addirittura 2.794 voti su 2.807 preferenze espresse, il 99,5 per cento. Serafica è dunque pronto per il terzo mandato e ha ben chiari gli obiettivi del quadriennio: “Naturalmente puntiamo alla qualificazione olimpica nel surf (nuova disciplina ai Giochi di Tokyo) – ha sottolineato Serafica – Siamo vicini al traguardo, ce la stiamo giocando con 3-4 atleti che possono farcela, tra cui spicca Fioravanti”.

“Vogliamo inoltre continuare a vincere in tutte le discipline, come abbiamo fatto in questi anni: abbiamo ottenuto risultati pazzeschi e vogliamo proseguire. E ancora, è importantissimo l’aspetto della promozione, perchè vogliamo avvicinare i giovani al nostro mondo”, ha concluso il presidente della Federazione italiana sci nautico e wakeboard.

(ITALPRESS).