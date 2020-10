ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio virtuale alla scoperta delle meraviglie della Penisola. Lo propone il progetto “Ti Amo Italia”, un tour in 30 delle nostre più belle località che trovano posto su altrettanti barattoli di Nutella in edizione limitata, pensati per l’occasione da Enit e Ferrero. Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline dei nostri mari ai paesi più colorati: ogni vasetto è uno scorcio prezioso. Fra le trenta località anche i colli di San Severino Marche, e Civita di Bagnoregio, nel Lazio.

“Tante persone ci hanno conosciuto anche grazie a questa simpatica e lodevole iniziativa”, afferma Rosa Piermattei, sindaco di San Severino Marche.

“Apprezzo e ringrazio la famiglia Ferrero ed Enit – sottolinea Luca Profili, sindaco di Bagnoregio – per aver pensato a questa campagna. L’ho definita – prosegue – la campagna promozionale, almeno per noi, più importante da quando sono amministratore di questo luogo, prima da vicesindaco e poi da sindaco. E’ stata una piacevole sorpresa: mi arrivano continuamente foto di nostri cittadini in giro per l’Italia che si recano al supermercato e vedono il proprio paese tra gli scaffali. Credo che questo sia molto bello e importante”.

Inquadrando il QR code su ogni vasetto sarà possibile vivere un’esperienza immersiva di virtual reality. I contenuti saranno fruibili all’interno di una piattaforma digitale, dove si potrà anche mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di videoricette legate alla tradizione culinaria del paese.

“Una iniziativa che ci vede favorevolmente colpiti – spiega Domenico Bennardi, sindaco di Matera – perchè davvero si può unire la bellezza paesaggistica, il bello naturalistico, storico e artistico con il gusto e con la dolcezza. Questa sinergia, bellezza-gastronomia, è assolutamente da sposare”.

