ROMA (ITALPRESS) – Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi al volante dell’Alfa Romeo Racing Orlen anche nel Mondiale di Formula 1 del 2021. Lo ha annunciato il team nel giorno in cui comincia il weekend del Gp Emilia Romagna sulla pista di Imola. Il 41enne finlandese e il 26enne italiano in coppia per il terzo anno consecutivo, una conferma che dimostra “l’impegno del team per la continuità, con Kimi e Antonio che formano una formazione di piloti solida e ben assortita che offre un sano mix di esperienza ed entusiasmo giovanile”. “Alfa Romeo Racing ORLEN è più di una squadra per me, è come una seconda famiglia – le parole di Kimi Raikkonen, campione del mondo nel 2007 con la Ferrari -. Tanti dei volti che erano intorno a me quando ho fatto il mio debutto in Formula 1 nel 2001 sono ancora qui e l’atmosfera unica di questa squadra è ciò che mi dà quella motivazione in più per andare avanti in quella che sarà la mia 19a stagione in questo sport. Non sarei qui se non credessi nel progetto del team e in ciò che sentiamo di poter realizzare insieme. Questa è una squadra che preferisce il duro lavoro alle parole e questo si adatta bene al mio stile: non vedo l’ora che arrivi il prossimo anno”. “Alfa Romeo Racing ORLEN è stata la mia casa in Formula 1 nelle ultime due stagioni e sono felice che questo rapporto possa continuare per un altro anno – il commento di Giovinazzi -. La squadra ha riposto molta fiducia in me e io ho fatto del mio meglio per ripagare il team dando il massimo: abbiamo ottenuto dei buoni risultati e sento di aver fatto la mia parte per far progredire la squadra, ma la strada da percorrere è ancora lunga e vogliamo centrare obiettivi più grandi. Tra questa stagione e la prossima andremo avanti all’insegna della continuità, quindi tutto ciò su cui lavoreremo da qui alla fine dell’anno conterà già per il prossimo Mondiale, siamo pronti a dare tutto ciò che abbiamo”.

“Siamo molto felici di annunciare il rinnovo del contratto di Antonio Giovinazzi con Alfa Romeo Racing nell’anno del 110° anniversario di Alfa Romeo”. Con queste parole Mike Manley, Ceo Fca, commenta la notizia della conferma del pilota italiano anche per il Mondiale del 2021. Con lui ci sarà per il terzo anno consecutivo il finlandese Kimi Raikkonen. “La passione e l’impegno di Giovinazzi incarnano alla perfezione i valori del marchio – prosegue Manley -. Con le sue prestazioni solide, Antonio è stato fondamentale per mantenere alto l’entusiasmo degli appassionati e ha contribuito a fare del team Alfa Romeo Racing ORLEN un ottimo ambasciatore della tradizione dell’eccellenza tecnica europea e dello spirito italiano. Con l’estensione del contratto di Antonio ci aspettiamo nuovi progressi, sia dal punto di vista tecnico sia nelle prestazioni in pista, per aggiungere nuovi capitoli alla lunga e gloriosa storia di Alfa Romeo in Formula 1”.

L’annuncio del rinnovo dei contratti precede il Gran Premio di Imola 2020, un appuntamento importante per Alfa Romeo e la tradizione italiana dell’automobilismo, in occasione del quale l’auto da corsa C39 del team Alfa Romeo sfoggerà una livrea dedicata. La livrea, ideata dal Centro Stile Alfa Romeo, esibirà il tricolore italiano in un lampo rettilineo sulla parte superiore del cofano motore e sulla piastra terminale dell’ala posteriore, che sfuma nel tema che contraddistingue la nuova livrea 2020 e denominato “speed pixel”, caratterizzato da un trattamento grafico lineare e dinamico. Sempre sul cofano motore, in posizione di rilievo, compare il logo esclusivo per il 110° anniversario Alfa Romeo, affiancato dalla scritta “Welcome back, Imola” che sottolinea l’iconicità del circuito, fra i più importanti di quelli italiani. Imola è stata teatro di importanti vittorie Alfa Romeo nelle tre categorie Touring, Sport e Formula Uno.

(ITALPRESS).